Bundesliga - 3η αγωνιστική: Η Χοφενχάιμ ψάχνει τoυς πρώτους της βαθμούς πριν τον ΟΦΗ, δοκιμασία για Μπάγερν

Η Bundesliga συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αλλά και ομάδες που έχουν ήδη παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που ίσως περίμενε κανείς πριν από τη σέντρα της σεζόν.

Η Χόφενχαϊμ, προσεχής αντίπαλος του ΟΦΗ στην πρεμιέρα του Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρήτιο, υποδέχεται τη Στουτγκάρδη, η οποία ξεκίνησε με το δεξί τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, επικρατώντας 3-1 εντός έδρας της Βίκινγκ στο Champions Leahgue.

Από την άλλη, η Χόφενχαϊμ έχει ξεκινήσει νωθρά τη χρονιά, καθώς έχει γνωρίσει δύο ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές, αμφότερες με το ίδιο σκορ και μάλιστα με ανατροπή! Στην πρεμιέρα ηττήθηκε 3-2 από την Κολωνία εκτός έδρας, ενώ στη συνέχεια γνώρισε νέα ήττα με 3-2, αυτή τη φορά στο γήπεδό της από την Ντόρτμουντ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Έλφερσμπεργκ με την Μπάγερν Μονάχου. Η νεοφώτιστη ομάδα έχει ήδη τραβήξει πάνω της τα βλέμματα, καθώς στα δύο πρώτα παιχνίδια της στην ιστορία της στη Bundesliga πανηγύρισε ισάριθμες νίκες!

Μάλιστα, το ξεκίνημά της είναι εντυπωσιακό: πρώτα επικράτησε 3-2 της Λεβερκούζεν (3-0 ημίχρονο) και στη συνέχεια πέτυχε μία απίθανη ανατροπή απέναντι στην Γκλάντμπαχ, φτάνοντας στο 4-3 (από 1-3). Τώρα, όμως, μπροστά της βρίσκεται η Μπάγερν, η οποία μπορεί να έκανε την πρώτη της γκέλα στη σεζόν, μένοντας στο 0-0 στην έδρα της Σάλκε και σίγουρα θέλει να αντιδράσει.

Τέλος, η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Πάντερμπορν, έχοντας ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν με το 2/2 στο πρωτάθλημα και νίκη στο Champions League. Οι Βεστφαλοί θα παραταχθούν, ωστόσο, χωρίς τους δύο Έλληνες.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι εκτός λόγω της ρήξης χιαστού που έχει υποστεί, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν αναμένεται να αγωνιστεί, καθώς ένιωσε αδιαθεσία στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League και αναμένεται να προφυλαχθεί.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 11/09

Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε (21:30)

Σάββατο 12/09

Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν (16:30)

Χόφενχαϊμ-Στουτγκάρδη (16:30)

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Άoυγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν (16:30)

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης (19:30)

Κυριακή 13/09

Λειψία-Αμβούργο (16:30)

Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 18/09

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)

Σάββατο 19/09

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Μάιντς (16:30)

Αμβούργο-Κολωνία (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή 20/09

Λεβερκούζεν-Λειψία (16:30)

Σάλκε-Έλφερσμπεργκ (18:30)

Πάντερμπορν-Χόφενχαϊμ (20:30)