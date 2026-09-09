Ανακοίνωσε Δόση η ΕΝΥ Ύψωνα

Τη μεταγραφή του Νικόλαου Δόση ανακοίνωσε η Ένωση Νέων Ύψωνα.

Ο Ελληνο-σουηδός μέσος, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, επιστρέφει στο νησί μας έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών.

H ανακοίνωση της ομάδας του Ύψωνα:

Η KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Νικόλαο Δόση, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνια.

Ο Νικόλαος γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2001 στη Σόλνα της Σουηδίας, έχει ύψος 1,82 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της AIK Στοκχόλμης, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Östersunds FK.

Το 2022 ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο για λογαριασμό του Ολυμπιακού Λευκωσίας, αποκτώντας εμπειρίες από το κυπριακό πρωτάθλημα.

Στην πορεία της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης στην Tabor Sežana της Σλοβενίας, στον Βόλο και στον ΠΑΣ Γιάννινα στην Ελλάδα, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η IFK Mariehamn στη Φινλανδία.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων έχει παραστάσεις από τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.