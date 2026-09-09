Έσπασαν... τα κοντέρ Μάγερ-Πήλιος, οκτώ παίκτες της «Ένωσης» πέρασαν τα 10 χλμ.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με... το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Stage του φετινού Champions League επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ Λιντζ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ευκολότερο παιχνίδι που είχε να δώσει στο πρόγραμμά της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και δικαιούταν απόλυτα τη νίκη, με τους ποδοσφαιριστές της «Ένωσης» να τα δίνουν όλα στο χορτάρι προκειμένου να καταφέρουν να κερδίσουν, κάτι που κατάφεραν οι «κιτρινόμαυροι» για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά από 20 χρόνια.

Η κατάθεση ψυχής αυτή φάνηκε και στα χιλιόμετρα που «έγραψαν» οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, όπου, σύμφωνα με την UEFA, οκτώ από τους δέκα ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 και δύο εξ' αυτών έφτασαν και τα 11.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε ο «καλλιτέχνης» Λόβρο Μάγερ με τους Σταύρο Πήλιο και Ράζβαν Μάριν να ακολουθούν.

Τα χιλιόμετρα που έκαναν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ

Μάγερ 11,75

Πήλιος 11,09

Μάριν 10,98

Βιτάλις 10,95

Ρέλβας 10,19

Ρότα 10,12

Κοϊτά 10,01

Βάργκα 10,01

Μουκουντί 9,58

Γιόβιτς 7,86

gazzetta.gr