Επιστολή του ΠΑΟΚ σε ΕΠΟ και ΚΕΔ: Ζητά τους διαλόγους διαιτητή-VAR στη φάση Εντιαγέ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τα όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στη διαιτητική ομάδα, σχετικά με τη φάση που διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι του Φαν Ντρόνγκελεν πάνω στον Εντιαγέ, ζήτησε να μάθει ο «δικέφαλος του βορρά».
Τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό κλιμάκωσε ο ΠΑΟΚ.
Με αφορμή τη φάση του μαρκαρίσματος του Φαν Ντρόγκελεν πάνω στον Εντιαγέ, ο «δικέφαλος του βορρά» απευθύνθηκε στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ.
Σε επιστολή τους λοιπόν προς την ομοσπονδία και την επιτροπή διαιτησίας οι Θεσσαλονικείς ζητούν να τους δοθούν οι διάλογοι του διαιτητή με το VAR.
Να ενημερωθούν δηλαδή για το τι ειπώθηκε ανάμεσα στον Τσβάιερ και τους Μίλερ και Έρχαρντ Σιν πριν ο ρέφερι καταλήξει στην απόφαση να μην καταλογίσει πέναλτι.
sport-fm.gr