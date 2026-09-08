Η Κόμο ανανέωσε το συμβόλαιο παίκτριας που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Μια πράξη που δείχνει πως ακόμη και στον επαγγελματικό αθλητισμό υπάρχει ανθρωπιά προχώρησε η διοίκηση της ομάδας γυναικών της Κόμο, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο της Ρομπέρτα Πίκι μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28, μετά την διάγνωση καρκίνου του μαστού στην έμπειρη επιθετικό της ομάδας, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Serie A.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η 34χρονη Ιταλίδα ποδοσφαιρίστρια θα έχει την υποστήριξη της ιατρικής ομάδας του συλλόγου, που θα συνεργαστεί στενά με τους ειδικούς που επιβλέπουν τη φροντίδα της.

«Όλοι στην Κόμο 1907 είναι δίπλα στην Ρομπέρτα και θα δώσουν σε εκείνη και την οικογένειά της όλη την υποστήριξη που χρειάζονται τους επόμενους μήνες. Αυτήν την στιγμή, ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της Ρομπέρτα, καθώς επικεντρώνεται στη θεραπεία και την ανάρρωσή της», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η Πίκι έγραψε σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τίποτε δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί δεδομένο και είμαι τυχερή. Ήλθε η ώρα να δώσω τον αγώνα μου, αλλά θα επιστρέψω ακόμη πιο αποφασισμένη».

sport-fm.gr