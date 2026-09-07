Χωρίς Στρακόσα η Ένωση στην τελευταία προπόνηση πριν από τη ΛΑΣΚ

Μία απουσία είχε η προπόνηση της ΑΕΚ πριν από το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, καθώς ο Θωμάς Στρακόσα δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και δεν συμμετείχε στην προπόνηση των τερματοφυλάκων της ομάδας.

Η Ένωση προετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στη League Phase του Champions League απέναντι στην αυστριακή ομάδα, με την κατάσταση του Αλβανού τερματοφύλακα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενόψει της αναμέτρησης.

Πηγή: sport24.gr