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Δεύτερη νίκη για ΟΦΗ με ελληνικό... άρωμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Είχε την ουσία η ομάδα του Κόντη.

Ο ΟΦΗ πέτυχε δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κηφισιά, με Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη, τα οποία αποδείχθηκαν αρκετά για να φτάσει η ομάδα του Χρήστου Κόντη στο 2-0 και να σημειώσει τη δεύτερη νίκη σε τρεις αγώνες, αφήνοντας τους Αθηναίους στον έναν, με παιχνίδι λιγότερο.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυνατά στοχεύοντας σε ένα γρήγορο γκολ και είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να το πετύχουν, με τον Σαγάλ στο 5ο λεπτό να αστοχεί, τον Χριστογεώργο να εξουδετερώνει στο επόμενο λεπτό την προσπάθεια του Πόμπο και τον ποιοτικό Ισπανό μέσο να «σημαδεύει» το δοκάρι στο 16΄ με δυνατό συρτό σουτ.

Ωστόσο, ενάντια στη ροή του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο 24ο λεπτό από λάθος του Ρουκουνάκη που δεν απομάκρυνε την μπάλα, δίνοντας ευκαιρία στον Ανδρούτσο να τελειώσει τη φάση για το 1-0. Στο 32΄ ήταν ένας άλλος πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που έθεσε στέρεες βάσεις νίκης, με τον Μπουχαλάκη να διπλασιάζει ύστερα από απίθανη εκτέλεση φάουλ.

Το 0-2 δεν αποθάρρυνε την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο με το ιδιαίτερα μαχητικό πνεύμα. Η Κηφισιά προσπάθησε να βρει το γκολ που θα την ξανάβαζε στο παιχνίδι και στο 61΄ είχε δεύτερο δοκάρι, ξανά με τον Πόμπο που εκτέλεσε χωρίς κοντρόλ με τον Χριστογεώργο να βρίσκει την μπάλα κι εκείνη ύστερα να χτυπά στο αριστερό δοκάρι.

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη στιγμή στο δεύτερο 45λεπτο για το συγκρότημα των βορείων προαστίων, που αν και προσπάθησε ως το τέλος δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας (46΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (66΄ Αϊτόρ), Αθανασίου, Ανδρούτσος (66΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης, Νους, Φούντας (83΄ Αποστολάκης), Κόντρο (66΄ Γκονζάλες).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο (46΄ Αποστολάκης), Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (46΄ Μπένι), Ζέρσον Σόουζα (62΄ Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε (77΄ Χριστόπουλος), Σαγάλ (62΄ Θεοδωρίδης).

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