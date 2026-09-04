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Πλάνο για το διπλό με Γιόβετιτς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Η ΑΕΛ καλείται να αφήσει πίσω της την γκαντεμιά και να πορευθεί με τους παρόντες.

Την ώρα που η ΑΕΛ είναι στο ψάξιμο για την απόκτηση σίγουρα ενός επιθετικού, ο Ούγκο Μαρτίνς καταστρώνει τα πλάνα του για το ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ την ερχόμενη Κυριακή (06/09).

Η μεγάλη ατυχία με τους τραυματισμούς των Γκομίς και Τσατάκοβιτς δεν αφήνει άλλη επιλογή στον Πορτογάλο παρά να επιλέξει στο αρχικό του σχήμα τον Στέφαν Γιόβετιτς. Ο Μαυροβούνιος ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ παραμονές του αγώνα με την Ανόρθωση, όπου και έκανε το ντεμπούτο του. 

Η ιδιαίτερη ωστόσο συγκυρία που προέκυψε στο παιχνίδι της πρεμιέρας τον οδήγησε στο να ανεβάσει εντατικά ρυθμούς στις τελευταίες προπονήσεις έτσι ώστε να είναι έτοιμος τουλάχιστον να ξεκινήσει στο ντέρμπι με τους γαλαζοκίτρινους στη Λευκωσία. Την ίδια ώρα από την ομάδα της Λεμεσού δεν έχουν επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διαψεύσει διάφορα ονόματα ενδεχόμενων μεταγραφικών στόχων που βγήκαν προς τα έξω, όπως οι Πιέρο, Γιάρεμτσιουκ και Αγιού.

Το μέγεθος ωστόσο των ονομάτων όλων αυτών των παικτών δείχνει αν μη τι άλλο τις προθέσεις των υπεύθυνων προγραμματισμού της ομάδας.

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ΑΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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