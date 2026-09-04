Oι «γερόλυκοι» στις επάλξεις

Με τη μορφή που έχει πάρει το ρόστερ του Άρη στην τρέχουσα περίοδο, η εμπειρία των Βανά Άλβες (35), Άντερσον Κορέια (35) και Στιβ Γιαγκό (33) είναι απόλυτα σημαντική.

Οι τρεις τους, μαζί με τον Γουές Φοδέρινγχαμ (35) είναι οι μοναδικοί άνω των 30 ετών. Ο Άλβες αυτή τη στιγμή είναι τραυματίας, ενώ για την εστία ο Φοδέρινγχαμ δεν λογαριάζεται ως βασικός. Οι άλλοι δύο ήταν ενδεκαδάτοι στον αγώνα της πρεμιέρας απέναντι στον Απόλλωνα.

Ο Βανά Άλβες και ο Γιαγκό είναι από τους πιο παλιούς στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», έχοντας τους στο δυναμικό της από το καλοκαίρι του 2021, και έχοντας ζήσει και το ιστορικό πρωτάθλημα. Ο Κορέια πήγε στους πράσινους το 2024, ενώ φέτος κλείνει μία δεκαετία στο νησί, αφού προηγουμένως έπαιξε τρία χρόνια στη Νέα Σαλαμίνα και τέσσερα στην Ανόρθωση.