ΑΕΚ: Αλλάζει ξανά όλη την ομάδα με το μυαλό και στη ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς

Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκληρώνει με τη σημερινή προπόνηση την προετοιμασία της για το παιχνίδι του Σαββάτου (5/9, 21:00) με τους «κίτρινους» για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση έχει αφήσει πίσω το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, απέναντι στον οποίο έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος, επικρατώντας 2-0. Ο Σέρβος τεχνικός παρέταξε με τις λεγόμενες «ρεζέρβες» την ομάδα του, δίνοντας λίγο χρόνο σε κάποιους βασικούς.

Απέναντι στον Άρη πρόκειται να επαναφέρει τα βασικά του «εργαλεία» ο 47χρονος τεχνικός, γνωρίζοντας ότι εκτός του ότι απέναντί του θα βρει έναν δύσκολο αντίπαλο που έχει ξεκινήσει με 2/2, ακολουθεί και ο αγώνας με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Συνεπώς θα πρέπει να παραμείνουν ζεστοί οι ενδεκαδάτοι ποδοσφαιριστές του.

Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι με τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Ρότα και Πήλιο στα μπακ και τους Μουκουντί-Ρέλβας στα στόπερ. Μαρίν και Βιτάλις στα χαφ, με τους Μάγερ και Κοϊτά στα «φτερά», ενώ Βάργκα και Γιόβιτς αιχμή του δόρατος.

sport-fm.gr