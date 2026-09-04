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ΑΕΚ: Αλλάζει ξανά όλη την ομάδα με το μυαλό και στη ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Επαναφέρει τους βασικούς ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη.

Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκληρώνει με τη σημερινή προπόνηση την προετοιμασία της για το παιχνίδι του Σαββάτου (5/9, 21:00) με τους «κίτρινους» για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση έχει αφήσει πίσω το παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, απέναντι στον οποίο έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος, επικρατώντας 2-0. Ο Σέρβος τεχνικός παρέταξε με τις λεγόμενες «ρεζέρβες» την ομάδα του, δίνοντας λίγο χρόνο σε κάποιους βασικούς.

Απέναντι στον Άρη πρόκειται να επαναφέρει τα βασικά του «εργαλεία» ο 47χρονος τεχνικός, γνωρίζοντας ότι εκτός του ότι απέναντί του θα βρει έναν δύσκολο αντίπαλο που έχει ξεκινήσει με 2/2, ακολουθεί και ο αγώνας με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Συνεπώς θα πρέπει να παραμείνουν ζεστοί οι ενδεκαδάτοι ποδοσφαιριστές του.

Η πιθανότερη ενδεκάδα είναι με τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Ρότα και Πήλιο στα μπακ και τους Μουκουντί-Ρέλβας στα στόπερ. Μαρίν και Βιτάλις στα χαφ, με τους Μάγερ και Κοϊτά στα «φτερά», ενώ Βάργκα και Γιόβιτς αιχμή του δόρατος.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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