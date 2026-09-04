ΒΙΝΤΕΟ: Ένας «εγκέφαλος» στον Αρχάγγελο

Με καθυστέρηση ένα μήνα και... κάτι, ο Μπαράκ φόρεσε τα γαλαζοκίτρινα! Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέχου από τον οποίο αναμένεται πως θα ανεβάσει το επίπεδο στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρίες από την Serie A, ο οποίος παρουσιάζεται ως... εγκέφαλος εντός των τεσσάρων γραμμών, καθώς έχει την ικανότητα να κρατά μπάλα και να μοιράζει παιχνίδι. Μάλιστα, το γεγονός πως μένει μακριά από τραυματισμούς (την περίοδο 2021-22 έλειψε περίπου ενάμιση μήνα και ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην καριέρα του) του δίνει την ευκαιρία να διατηρείται σε ψηλό αγωνιστικό ρυθμό.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, έχει καταγράψει 368 παιχνίδια, 70 γκολ και 25 ασίστ. Πιο κάτω μπορείτε να πάρετε μια πρώτη... γεύση για την ποιότητα και τις ικανότητες του.

O 31χρονος αποτελεί την 10η προσθήκη για τον ΑΠΟΕΛ, σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.