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Χάος στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο: Οι διαιτητές κατέβηκαν σε απεργία

ΓΗΠΕΔΟ

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Θέτουν υπό αμφισβήτηση την ομαλή εκκίνηση της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα

Η Ένωση Επαγγελματιών Διαιτητών Ποδοσφαίρου της Αυστραλίας (PFRA) και τα μέλη της, προχώρησαν σε μία τολμηρή απόφαση, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο Αυστραλιανό πρωτάθλημα, αρνούμενοι να διαιτητεύσουν σε μελλοντικούς αγώνες ποδοσφαίρου, μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα δομηθεί η απασχόληση τους.

Όπως τονίζει η Ένωση το πρόβλημα δεν σχετίζεται μονάχα με τους μισθούς, αλλά με τον φορέα που θα απασχολεί τους διαιτητές και την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να προκύψει.

Αναλυτικότερα, η διαμάχη ξεκίνησε όταν η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αυστραλίας (Football Australia) πρότεινε ένα νέο μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι διαιτητές θα έχουν διαφορετικά συμβόλαια ανάλογα με τη διοργάνωση που διευθύνουν.

Για παράδειγμα, για τις εθνικές διοργανώσεις, όπως το Κύπελλο Αυστραλίας και το Πρωτάθλημα Αυστραλίας, θα έχουν συμβόλαια με την Football Australia, ενώ για τους αγώνες της A-League (όπου συμμετέχουν σύλλογοι από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία) θα έχουν ξεχωριστά συμβόλαια με τις Αυστραλιανές Επαγγελματικές Λίγκες (APL).

Αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει έντονη αντίθεση από την PFRA, καθώς η APL είναι ένας οργανισμός που ανήκει σε συλλόγους της A-League. Σύμφωνα με τους διαιτητές, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων και να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία τους.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών που διεξήχθησαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα σήμερα (04/09), δεν οδήγησαν πουθένα, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να πάρουν την απόφαση να κατέβουν σε απεργία.

«Δεν παίρνουμε ελαφρά τη καρδία την απόφαση να σταματήσουμε τη διαιτησία αγώνων. Τα μέλη μας θέλουν να διαιτητεύουν, να προετοιμάζονται για την επερχόμενη σεζόν και να συμβάλλουν θετικά στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης.

Πρόσθεσε ότι οι διαιτητές αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς απασχόλησής τους και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έχουν ακόμη πληρωθεί για την εργασία που έχουν εκτελέσει.

Παρά την απεργία, η Football Australia ανακοίνωσε ότι οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου Αυστραλίας που έχουν προγραμματιστεί για τις 9 και 15 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν κανονικά.

Εάν η σύγκρουση δεν επιλυθεί εγκαίρως, οι διοργανωτές ενδέχεται να αναγκαστούν να φέρουν διαιτητές εκτός Αυστραλίας, οι οποίοι θα πληρώνονται για κάθε αγώνα ξεχωριστά.

Η κρίση θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την έναρξη της νέας σεζόν της A-League Ανδρών, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Οκτωβρίου, αλλά και του Πρωταθλήματος Αυστραλίας που ξεκινά επίσης την ίδια ημέρα.

gazzetta.gr

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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