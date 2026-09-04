Χορταστική ισοπαλία με πράσινα χαμόγελα

Πολύ σκληρή για να... πεθάνει η Ομόνοια 29Μ! Οι πράσινοι έσωσαν τον βαθμό στο παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με το χορταστικό 2-2, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής!

Η ομάδα των Πολεμιδιών ήταν αποτελεσματική με το... καλημέρα καθώς μέχρι το 31' ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 με γκολ των Λουάν και Κοκκινόφτα όμως πλήρωσε την απειθαρχία της. Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους ο Ρέινολντς είδε 2η κίτρινη κάρτα (σε διάστημα τεσσάρων λεπτών είδε και τις δύο!) κι έτσι στο δεύτερο 45λεπτο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με δύο γκολ των Φιάκα και Φερνάντες. Μάλιστα, η Ομόνοια 29Μ είχε σπουδαίες ευκαιρίςε για την ανατροπή, όμως ο Γιαννακόπουλος εξουδετέρωσε αρκετούς κινδύνους.

Στις καθυστερήσεις, ο Σέζαρ είδε απευθείας κόκκινη λόγω σκληρού μαρκαρίσματος κι έτσι η Καρμιώτισσα ολοκλήρωσε το ματς με 9.

Όσον αφορά στη συνέχεια (3η αγωνιστική), η Ομόνοια 29Μ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (13/09), ενώ η Καρμιώτισσα με την Ομόνοια Αρ. (12/09).

Η εξέλιξη του αγώνα...

90'+4 Τέλος του αγώνα.

78' Εντυπωσιακή απόκρουση του Γιαννακόπουλου.

75' Τεράστια φάση για την Καρμιώτισσα, έδιωξε σε τετ-α-τετ ο Ουζόχο.

67' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Ο Φερνάντες με συρτό σουτ από κοντινή απόσταση, έφερε το παιχνίδι στα ίσα!

54' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια 29Μ! Απίθανο σουτ-βολίδα από τον Φιάκα και η μπάλα στα δίχτυα.

51' Σουτ του Άμπρι, μάζεψε σταθερά ο Γιαννακόπουλος.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+7 Tέλος πρώτου μέρους.

44' Σε τέσσερα λεπτά ο Ρέινολντς δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες και αποβλήθηκε.

31' ΓΚΟΛ για την Καρμιώτισσα! Εξαιρετική κάθετη, ο Κοκκινόφτας απέναντι από τον Ουζόχο έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

25' Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, με κεφαλιά του Μοράις, μόλις έξω η μπάλα.

23' Μακρινό σουτ του Λουάν, απέκρουσε δύσκολα αλλά σταθερά ο Ουζόχο.

12' Σουτ του Άμπρι από κοντινή απόσταση μετά από εκτέλεση κόρνερ, στα σώματα η μπάλα.

2' ΓΚΟΛ για την Καρμιώτισσα! Μετά από σέντρα, ο Ουζόχο δεν απέκρουσε σταθερά και ο Λουάν από κοντινή απόσταση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

1' Σέντρα στο παιχνίδι.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Ουζόχο, Χαντάκιας (46′ Φερνάντες), Σένιτς, Πορτάλες, Αριστοτέλους, Γκαρσία (60′ Τσουκαλάς), Παττίχης (89' Ζαχαρίου), Φιάκας (89' Σωτηρίου), Μοράις, Άμπρι, Τιέρνι (80′ Αντωνίου).

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Γιαννακόπουλος, Μαρτίνοφ (65′ Μπαγιούνοβιτς), Γεμπλί, Σέζαρ, Ουαμού (65′ Γκαρσία), Κοκκινόφτας (80′ Θεοχάρους), Ταχτσίδης, Ρέινολτς, Ντεμπέλε, Ντος Σάντος (90'+1 Παναγιώτου), Ψύχας (65′ Σαββίδης).

ΣΚΟΡΕΡ: 54' Φιάκας, 67' Φερνάντες / 2' Λουάν, 31' Κοκκινόφτας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 37' Γκαρσία, 89' Σένιτς / 45'+7 Ουαμού, 63' Ταχτσίδης, 77' Ντεμπελέ

ΑΠΟΒΟΛΕΣ: - / 44' Ρέινολντς (2η κίτρινη), 90'+2 Σέζαρ (απευθείας)

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας