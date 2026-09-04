Γκομίς σε ΑΕΛίστες: «Πώς μπορώ να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη που μου δείξατε;»

Ο Γιανίκ Γκομίς αποκόμισε σοβαρότατο τραυματισμό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες, γεγονός που επισκίασε τη νίκη επί της Ανόρθωσης. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ μέσω ανάρτησης, ευχαριστεί όλους όσους στάθηκαν δίπλα του και στέλνει μήνυμα επαναφοράς.

Αναλυτικά: «Γεια σας σε όλους! Ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλα τα μηνύματα αγάπης και στήριξης. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή και συναισθηματικά έντονη στιγμή για μένα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι προσευχήθηκαν για μένα, είτε από κοντά είτε από μακριά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην οικογένειά μου, τον ατζέντη μου, το ιατρικό επιτελείο, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο, χωρίς να ξεχνώ όλους τους φίλους μου.

Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους φιλάθλους, από κάθε γωνιά! Σε εσάς, τους φιλάθλους της ΑΕΛ, πώς μπορώ να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη που μου δείξατε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή;

Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Πάμε Λέοντες…».