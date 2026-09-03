Ο Λαμπόρντ είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται δεδομένα στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού, παράλληλα με τις επαφές με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς.

Στο προσκήνιο για τον Δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται πλέον ο Γκαετάν Λαμπόρντ, με τους Θεσσαλονικείς να εξετάζουν ζεστά την περίπτωσή του προκειμένου να πλαισιώσουν τους Σερίφ Εντιαγέ και Ανέστη Μύθου, αποκτώντας έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ο 32χρονος Γάλλος φορ προέρχεται από μια άκρως παραγωγική χρονιά στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ντιρίγια, οδηγώντας την στην άνοδο, όπου και σημείωσε 28 γκολ σε 35 εμφανίσεις.

Παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, ο έμπειρος επιθετικός βρίσκεται σε συζητήσεις για την αποδέσμευσή του. Εφόσον εξασφαλίσει την ελευθερία του, ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του χωρίς κόστος μεταγραφής.

Το προφίλ του Γκαετάν Λαμπόρντ

Ο 32χρονος διαθέτει πλούσια εμπειρία από το γαλλικό πρωτάθλημα. Αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μπορντό, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα (19 γκολ σε 71 συμμετοχές) και περνώντας ενδιάμεσα από δανεισμούς σε Κλερμόν, Ρεντ Σταρ και Μπρεστ.

Το 2018 μετακόμισε στη Μονπελιέ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις (39 γκολ και 20 ασίστ σε 119 αγώνες). Οι εμφανίσεις του αυτές προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Ρεν, η οποία δαπάνησε 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ενώ με το ίδιο ποσό μεταγράφηκε στη συνέχεια και στη Νις, πριν κάνει το βήμα για τη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι του 2025.

athletiko.gr