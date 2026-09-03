ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λαμπόρντ είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει «κυκλώσει» την περίπτωση του Γκαετάν Λαμπόρντ, με το όνομά του να έχει πέσει στο τραπέζι και να εξετάζεται από τους «ασπρόμαυρους».

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται δεδομένα στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού, παράλληλα με τις επαφές με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς.

Στο προσκήνιο για τον Δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται πλέον ο Γκαετάν Λαμπόρντ, με τους Θεσσαλονικείς να εξετάζουν ζεστά την περίπτωσή του προκειμένου να πλαισιώσουν τους Σερίφ Εντιαγέ και Ανέστη Μύθου, αποκτώντας έναν επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ο 32χρονος Γάλλος φορ προέρχεται από μια άκρως παραγωγική χρονιά στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ντιρίγια, οδηγώντας την στην άνοδο, όπου και σημείωσε 28 γκολ σε 35 εμφανίσεις.

Παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, ο έμπειρος επιθετικός βρίσκεται σε συζητήσεις για την αποδέσμευσή του. Εφόσον εξασφαλίσει την ελευθερία του, ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του χωρίς κόστος μεταγραφής.

Το προφίλ του Γκαετάν Λαμπόρντ

Ο 32χρονος διαθέτει πλούσια εμπειρία από το γαλλικό πρωτάθλημα. Αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής της Μπορντό, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα (19 γκολ σε 71 συμμετοχές) και περνώντας ενδιάμεσα από δανεισμούς σε Κλερμόν, Ρεντ Σταρ και Μπρεστ.

Το 2018 μετακόμισε στη Μονπελιέ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις (39 γκολ και 20 ασίστ σε 119 αγώνες). Οι εμφανίσεις του αυτές προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Ρεν, η οποία δαπάνησε 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ενώ με το ίδιο ποσό μεταγράφηκε στη συνέχεια και στη Νις, πριν κάνει το βήμα για τη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι του 2025.

athletiko.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανησυχία της Euroleague για το Supercup στο Άμπου Ντάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Λαμπόρντ είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης

Super League

|

Category image

Αποχώρηση-έκπληξη: Ο Γιορέντε αποσύρεται από την εθνική Ισπανίας στα 31 του ως παγκόσμιος πρωταθλητής

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ταμπόρδα «ξεμπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί στο κύπελλο

Super League

|

Category image

Καραλής: «Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να χάσω»!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρελό deal για Μαρτινέλι, στην Αλ Χιλάλ με 70 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Ξεσάλωσε ο Σα Πίντο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο τζακ-ποτ στο Τζόκερ, οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Super Cup και η απονομή στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της Πάφος FC και το πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια προηγουμένως

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη