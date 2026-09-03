Ο Ταμπόρδα «ξεμπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί στο κύπελλο

Ένα γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα στο 59ο λεπτό «ξεμπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη με το «φτωχό» 1-0, μέσα από «βαριά» εικόνα στο γήπεδο. Οι Θεσσαλοί απείλησαν σε δύο περιπτώσεις και είχαν δοκάρι με τον Έππα στο 65’, για να κάνουν το «μπαμ» στο ΟΑΚΑ.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να πάει σε ένα ευρύ rotation σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Δευτέρας (31/8) απέναντι στον Λεβαδειακό, προχωρώντας σε 7 αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με την είσοδο των Κάτρη, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρη, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ και Ντέσερς, ενώ διατήρησε στο βασικό σχήμα τους Πένια, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάνγκουα και Κυριακόπουλο.

Απ’ την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς ξεκίνησε στην ενδεκάδα της Νίκης Βόλου τους Γκαραβέλη, Κυβρακίδη, Μακρυγιάννη, Βαφέα, Πασαλίδη, Αρίας, Έππα, Ράιο, Ομεονγκά, Τζίμα και Μάντζη.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία του στο 6’, όταν από κλέψιμο του Κάτρη ψηλά και κάθετη προς τον Ραστόντερ, ο τελευταίος πρόλαβε κι έκανε το πλασέ, αλλά ο Γκαραβέλης απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 8ο λεπτό ο Σίριλ Ντέσερς σκόραρε με κοντινό πλασέ, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR Δημήτρη Μόσχου (Λασιθίου) και του AVAR, Κωνσταντίνου Κατοίκου, διότι ο Νιγηριανός φορ στην εκκίνηση της φάσης ήταν οφσάιντ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε στη συνέχεια να απειλήσει κυρίως με μακρινά σουτ του Κυριακόπουλου (14’, πάνω απ’ τα δοκάρια), Κοντούρη (23’, άουτ), Κάνγκουα (31’ και 37’, μπλόκαρε ο Γκαραβέλης σταθερά), όμως δεν είχε πολύ καλές ιδέες στο πως θα μπορούσε να διασπάσει την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα της Νίκης Βόλου.

Στο 50’ μία ωραία ατομική ενέργεια και πλασέ του Πελίστρι βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκαραβέλη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μτά η Νίκη Βόλου έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν ο Τζίμας βρέθηκε σε θέση βολής, ο Πένια απέκρουσε στη γωνία του κι ο επερχόμενος Μάντζης έκανε προβολή άουτ.

Τη λύση για τον Παναθηναϊκό έδωσε στο 59ο λεπτό ο Βισέντε Ταμπόρδα. Σε «γλυκιά» σέντρα του Λιβάι Γκαρσία από τα δεξιά, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έπιασε μία εξαιρετική ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 64’ σε φάουλ του Λούζα ο Γκαραβέλης έκανε κάκιστο υπολογισμό, όμως ο Φαν Ντρόνγκελεν που «μπήκε» στη φάση έστειλε την μπάλα πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ δυο 65’ το εξαιρετικό σουτ του Έππα βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια που απέκρουσε εντυπωσιακά στο «παραθυράκι» του, με την μπάλα να βρίσκει και στο αριστερό δοκάρι, φεύγοντας κόρνερ.

Στο 83’ ένα σουτ του Λούζα δεν ήταν τόσο δυνατό για να απειλήσει τον Γκαραβέλη, με το τελικό 1-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Παναθηναϊκός-Νίκη Βόλου 1-0

Σκόρερ: 59’ Ταμπόρδα (1-0)

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: 42’ Κάτρης - 63’ Πασαλίδης

Κόκκινες: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν (56’ Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (76’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (55’ Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (46’ Ταμπόρδα), Ντέσερς, Ραστόντερ (46’ Λιβάι Γκαρσία).

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Στέλιος Μαλεζάς): Γκαραβέλης, Κυβρακίδης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Αρίας (62’ Παμλίδης), Έππας (85’ Σαλαμούρας), Ράιος (62’ Πανικίδης), Ομεονγκά, Τζίμας (76’ Φερνάντες), Μάντζης (62’ Λουκίνας).

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