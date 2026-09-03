Παναθηναϊκός: Χωρίς Τσάβες και Τσιριβέγια η ευρωπαϊκή λίστα

Με τέσσερα νέα πρόσωπα η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλλιού. Ούτως ή άλλως οι Τσέριν και Τουμπά δεν βρίσκονται πια στο ρόστερ των Πρασίνων, αφού αποχώρησαν με πώληση και δανεισμό αντίστοιχα.

Εκτός όμως έμειναν και οι Τσάβες, Τσιριβέγια, με τους Ουναΐ, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάνγκουα να είναι οι νέοι της λίστας.

Αναλυτικά οι εκλεκτοί του Νίστροουπ για τα ευρωπαϊκά ματς των Πρασίνων: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάνγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Λιβάι, Ντέσερς, Τετέι, Ραστόντερ, Νεμπής.

sdna.gr