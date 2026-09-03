«Δεν είναι αρνητικός ο Μπακασέτας για ΑΠΟΕΛ, αρκεί βεβαίως...»

Νεότερο δημοσίευμα στην Ελλάδα αναφέρεται στις πληροφορίες που φέρουν τον ΑΠΟΕΛ να είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Τάσο Μπακασέτα.

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Το sportime.gr συγκεκριμένα υποστηρίζει πως ο Ελλαδίτης άσος δεν είναι αρνητικός στην προοπτική των γαλαζοκιτρίνων, φτάνει να λάβει τη μεγάλη αποζημίωση από τον Παναθηναϊκό προκειμένου να καλυφθούν περίπου τα 2/3 του συμβολαίου του.

Η σχετική αναφορά:

Ο Ζήσης Βρύζας άναψε πράσινο φως ως τεχνικός διευθυντής. Το ίδιο και ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος που έσταζε μέλι για τον μέσο του Παναθηναϊκού όσο ήταν στην Ελλάδα και στον Λεβαδειακό. Ο ΑΠΟΕΛ που δεν είναι στα καλύτερα του σε ότι αφορά το οικονομικό, έχει θεωρητικά δύο ακόμη παίκτες στην ίδια θέση, τον Μπάρακ, αλλά και τον Τζούρισιτς που επίσης ήρθε από τον Παναθηναϊκό όμως θεωρητικά παίζει και πλάγια.

Ο Μπακασέτας δεν φαίνεται αρνητικός στην προοπτική του ΑΠΟΕΛ, αρκεί βεβαίως να λάβει την μεγάλη αποζημίωση του Παναθηναϊκού που θα καλύψει ουσιαστικά περίπου τα 2/3 του φετινού συμβολαίου του με τα υπόλοιπα φυσικά να τα πληρώνουν οι Κύπριοι.

Ίσως σύντομα να υπάρξουν εξελίξεις.