Μουρίνιο για Ασένσιο: «Βλάπτει το κύρος του συλλόγου»

Αρκετή αναστάτωση έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης η γνωστοποίηση του περιστατικού με πρωταγωνιστή τον Ραούλ Ασένσιο. Ο αμυντικός των Μερένγκχες βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοτέστ, ενώ οδηγούσε σε δρόμο στα νότια της Γκραν Κανάρια.

Έχοντας υπερβεί το όριο σχεδόν κατά 0.30 mg/l, ο μπακ της «βασίλισσας» τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 14.400 ευρώ (τέσσερις μήνες με ημερήσια ποινή 120 ευρώ) και παράλληλα του επιβλήθηκε απαγόρευση οδήγησης οκτώ μηνών.

Το συμβάν αυτό φυσικά κλήθηκε να σχολιάσει ο Ζοσέ Μουρίνιο, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το παιχνίδι της Ρεάλ με την Μπέτις (4/9). Ο Special One παρότι αρχικά τόνισε πως ο Ασένσιο είναι υπόδειγμα επαγγελματία και δουλεύει πιο σκληρά από όλους, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, αναφέροντας πως τέτοια περιστατικά βλάπτουν το κύρος των Μαδριλένων.

«Μίλησα μαζί του όταν έφτασα για πράγματα από το παρελθόν. Από τότε που έφτασα, δεν συζητώ πλέον θέματα εκτός γηπέδου. Στο Βαλντεμπέμπας, είναι ένας υποδειγματικός επαγγελματίας. Όταν ήταν σε φόρμα, κανείς δεν προπονούνταν πιο σκληρά ή καλύτερα από αυτόν. Τώρα είναι ο πρώτος που φτάνει και ο τελευταίος που φεύγει.

Αλλά ένας παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και 12 μήνες το χρόνο. Ό,τι κάνεις εκτός ποδοσφαίρου εξακολουθεί να είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Συνεχίζει να βλάπτει το κύρος ενός συλλόγου που είναι άθικτος. Δεν είμαι χαρούμενος και όλοι κάνουν λάθη, αλλά τα συσσωρευμένα λάθη είναι διαφορετικά».

gazzetta.gr