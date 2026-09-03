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Ζοάο Μάριο: «Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι πρώτες δηλώσεις του Ζοάο Μάριο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του με την ΑΕΚ.

Η επιστροφή του Ζοάο Μάριο στη Νέα Φιλαδέλφεια πήρε σάρκα και οστά το βράδυ της Τετάρτης (02/09), καθώς η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου άσου, ο οποίος και αποχώρησε ως ελεύθερος από την Μπεσίκτας.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός που πέρσι κατέγραψε 31 εμφανίσεις με τρία γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την Ένωση, μίλησε στο επίσημο σάιτ των «κιτρινόμαυρων» για την επιστροφή του στον σύλλογο, στέλνοντας το μήνυμα για την κατάκτηση και του φετινού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο «χρυσό» τέρμα που πέτυχε απέναντι στον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις για το 2-1 της ΑΕΚ στα playoffs της περσινής σεζόν, τέρμα με το οποίο η Ένωση «σφράγισε» το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νιώθω καταπληκτικά. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου εκεί όπου ένιωθα πραγματικά πολύ καλά την περασμένη σεζόν, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενους.

Θέλω να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι κάναμε καταπληκτική δουλειά την περασμένη σεζόν, οπότε πιστεύω ότι ο βασικός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Επίσης, ελπίζω να κάνουμε και μια πολύ καλή πορεία στο Champions League γιατί είναι σημαντικό για την εικόνα του συλλόγου και πιστεύω ότι έχουμε την ιδανική ομάδα για να το πετύχουμε.

Είναι τρελό! Ακόμη και στην Πορτογαλία όλοι είδαν αυτό το γκολ και όλοι το σχολίαζαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μαζί μου. Οπότε νομίζω ότι αυτό το γκολ δεν θα το ξεχάσω ποτέ και ελπίζω να είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή μου με την ΑΕΚ».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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