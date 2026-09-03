Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: Οι μεταγραφές που έβαλε ο Μεντιλίμπαρ και ποιους «έκοψε»

Αποκαλύφθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες κατέθεσαν το βράδυ της Τετάρτης τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη League Phase του Europa League.

Εκτός έμειναν Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, ενώ ασφαλώς Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, που πρόκειται να αποτελέσουν παρελθόν.

Από τις τελευταίες προσθήκες των «ερυθρόλευκων» μέσα είναι Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονζάλες.

Αναλυτικά η λίστα:

Τερματοφύλακες: Ορτέγα, Στουρνάρας, Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Πέντερσεν, Μπρούνο.

Μέσοι: Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Μαρτίνς, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Φίλης, Μπακούλας, Τσικίνιο.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες.

sport-fm.gr