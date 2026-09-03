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ΑΕΚ: Στη λίστα Λυκογιάννης, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο – Ποιοι έμειναν εκτός

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ κατέθεσε χθες την ανανεωμένη ευρωπαϊκή της λίστα, για τη League Phase του Champions League, κάνοντας τρεις αλλαγές.

Τρία νέα πρόσωπα περιλαμβάνει η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League. Πρόκειται για τον Μίλαν Βιτάλις, που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα play off, τον Μπάμπη Λυκογιάννη και τον Ζοάο Μάριο.

Στον αντίποδα, από τη λίστα βγήκε ο Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος φεύγει με μεταγραφή για τη Σερβέτ, ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ και ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Πλέον υπάρχει μόνο η δυνατότητα μιας αλλαγής γενικά στη λίστα και αυτή μόνο λογω σοβαρού τραυματισμού, όπως είχε γίνει πέρυσι με τον Λιούμπιτσιτς να παίρνει τη θέση του Ζίνι.

Αναλυτικά η λίστα:

Τερματοφύλακες

Θωμάς Στρακόσα

Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Μάριος Μπαλαμώτης (List B)

Αμυντικοί

Άρολντ Μουκουντί

Φιλίπε Ρέλβας

Λάζαρος Ρότα

Σταύρος Πήλιος

Μπάμπης Λυκογιάννης

Μέσοι

Κάαν Κάιρινεν

Λόβρο Μάγιερ

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Ράζβαν Μαρίν

Πέτρος Μάνταλος

Κερβίν Αριάγκα

Μιλάν Βιτάλις

Επιθετικοί

Λούκα Γιόβιτς

Ζοάο Μάριο

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Αμπουμπακαρί Κοϊτά

Μπάρναμπας Βάργκα

Ζίνι

sdna.gr 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Super League

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