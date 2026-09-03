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«Απαράδεκτες πιέσεις κυπριακής ομάδας σε παίκτες της για μείωση απολαβών»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σοβαρή καταγγελία του ΠΑΣΠ

Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τη συμπεριφορά συγκεκριμένης κυπριακής ομάδας προς ποδοσφαιριστές της εξέδωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών.

Ο ΠΑΣΠ αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ομάδα, την οποία δεν κατονομάζει, πιέζει τους παίκτες της να αποδεχθούν μείωση των συμφωνημένων απολαβών τους, ενώ δεν τους έχει παραχωρήσει αντίγραφο των συμβάσεων που έχουν υπογράψει, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν κατατεθεί στην ΚΟΠ.

«Τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες, καταχρηστικές, αγγίζουν τα όρια εκβιαστικής πίεσης και πρέπει να σταματήσουν άμεσα» αναφέρει ο σύνδεσμος ο οποίος καλεί το συγκεκριμένο σωματείο «να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε πίεση προς τους ποδοσφαιριστές, να παραδώσει σε κάθε ποδοσφαιριστή αντίγραφα όλων των συμφωνιών που έχει υπογράψει και να προβεί χωρίς άλλη καθυστέρηση σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατάθεση των συμβολαίων και την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές, κανονιστικές και νόμιμες υποχρεώσεις του».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΠ:

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχει λάβει σοβαρές καταγγελίες από μέλη του αναφορικά με τη συμπεριφορά συγκεκριμένου σωματείου απέναντι στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιόν μας, το συγκεκριμένο σωματείο δεν έχει παραχωρήσει στους ποδοσφαιριστές αντίγραφα των συμβάσεων και συμφωνιών που έχουν υπογράψει, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, δεν έχουν κατατεθεί τα σχετικά συμβόλαια στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

Την ίδια στιγμή, οι ποδοσφαιριστές καλούνται να αποδεχθούν μείωση των συμφωνημένων απολαβών τους, ενώ σε όσους δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τη μείωση μεταφέρεται ουσιαστικά η θέση ότι, εάν θέλουν να αποχωρήσουν, θα πρέπει προηγουμένως να «συζητήσουν» με το σωματείο τους.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θεωρεί τέτοιες πρακτικές απαράδεκτες και καταχρηστικές. Η συμφωνία εργοδότησης δεν αποτελεί έγγραφο που μπορεί να παρακρατείται και να χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης απέναντι στον εργαζόμενο. Κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δικαιούται να έχει στην κατοχή του το δικό του αντίγραφο της συμφωνίας εργοδότησής του και να είναι πλήρως και γραπτώς ενημερωμένος για όλους τους ουσιώδεις όρους εργοδότησής του, περιλαμβανομένων των συμφωνημένων απολαβών του.

Παράλληλα, οποιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία περιλαμβάνει οικονομικούς ή άλλους ουσιώδεις όρους της εργασιακής σχέσης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως έγγραφο άγνωστο ή απρόσιτο στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν.

Ακόμη πιο σοβαρό είναι το ζήτημα της μη κατάθεσης των συμβολαίων στην ΚΟΠ. Οι Κανονισμοί Εγγραφών και Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών προβλέπουν διαδικασία κατάθεσης του πρότυπου συμβολαίου εργοδότησης και των σχετικών εγγράφων στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας. Προβλέπουν επίσης ότι πρόσθετες συμφωνίες ή έγγραφα που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τη διάρκεια, τους οικονομικούς όρους ή πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων πρέπει να κατατίθενται στο σύστημα της ΚΟΠ και να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβατικής σχέσης.

Περαιτέρω, οι ίδιοι Κανονισμοί προβλέπουν ότι η ΕΕΔ δεν είναι αρμόδια να εξετάσει διαφορές που προκύπτουν από συμβόλαιο το οποίο δεν έχει κατατεθεί στην Ομοσπονδία.

Συνεπώς, η μη κατάθεση ενός συμβολαίου μπορεί να έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες στη δυνατότητα του ποδοσφαιριστή να προστατεύσει τα συμβατικά του δικαιώματα ενώπιον των ποδοσφαιρικών δικαιοδοτικών οργάνων.

Οι ποδοσφαιριστές είναι εργαζόμενοι και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η εργατική νομοθεσία. Τα σωματεία οφείλουν να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Κανονισμούς της ΚΟΠ και την εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κατάθεσης των απαιτούμενων συμβάσεων και της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών τους αναφορικά με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και το ΓεΣΥ.

Οι συμφωνημένες απολαβές των ποδοσφαιριστών δεν μπορούν να μεταβάλλονται μονομερώς επειδή ένας εργοδότης επιθυμεί εκ των υστέρων να μειώσει το κόστος του. Οποιαδήποτε μεταβολή των συμφωνημένων όρων πρέπει να αποτελεί προϊόν πραγματικής και ελεύθερης συμφωνίας των συμβαλλομένων και όχι αποτέλεσμα πίεσης.

Ο ΠΑ.Σ.Π. δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές όπου ένα σωματείο παρακρατεί από ποδοσφαιριστές τις ίδιες τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει και ταυτόχρονα τους ασκεί πίεση να αποδεχθούν μειώσεις των συμφωνημένων απολαβών τους. Τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες, καταχρηστικές, αγγίζουν τα όρια εκβιαστικής πίεσης και πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

Καλούμε το συγκεκριμένο σωματείο να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε πίεση προς τους ποδοσφαιριστές, να παραδώσει σε κάθε ποδοσφαιριστή αντίγραφα όλων των συμφωνιών που έχει υπογράψει και να προβεί χωρίς άλλη καθυστέρηση σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατάθεση των συμβολαίων και την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές, κανονιστικές και νόμιμες υποχρεώσεις του.

Καλούμε επίσης όλους τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες πρακτικές να μην υπογράφουν τροποποίηση συμβολαίου, μείωση απολαβών, λύση συμβολαίου ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσουν με τον ΠΑ.Σ.Π. και τους νομικούς συμβούλους του Συνδέσμου.

Τα συμβόλαια πρέπει να τηρούνται. – Οι μισθοί δεν μειώνονται με απειλές ή πιέσεις. – Τα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα προχωρήσει, εφόσον απαιτηθεί, σε όλες τις προβλεπόμενες θεσμικές και νομικές ενέργειες για την προστασία των μελών του.

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