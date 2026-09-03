ΣΥ.Φ.ΑΕΛ: «Φυσιολογικές οι φουρτούνες, αγκαλιάζουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα»

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία, αφότου τονίζουν ότι ήταν φυσιολογικό πως η ομάδα θα περνούσε από φουρτούνες, καλούν τον κόσμο να στηρίξουν την εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης και να αγκαλιάσουν περισσότερο την ομάδα, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Τσατάκοβιτς και Γκομίς, στους οποίους στέλνουν μήνυμα στήριξης.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Τα στεγανά σύνολα των ισχυρών ομάδων που είχαμε διαχρονικά γεννιόνταν πάντοτε από τις αντιξοότητες είτε αυτές ήταν αγωνιστικές είτε αυτές ήταν οικονομικές. Μέσα από τις αντιξοότητες η ομάδα δυναμώνει, οι παίχτες γίνονται μια γροθιά και ο κόσμος θωρακίζει ακόμα περισσότερο τον Σύλλογο.

Το πλοίο της τεράστιας οικογένειας της Α.Ε.Λ σάλπαρε στις 28/07 όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας, ήταν φυσιολογικό ότι θα περνούσαμε φουρτούνες στην πορεία. Παρόλα αυτά εμείς γουστάρουμε τις δυσκολίες, γουστάρουμε τα προβλήματα και είμαστε εδώ ΕΝΩΜΕΝΟΙ να τις αντιμετωπίσουμε για να φτάσουμε στον προορισμό μας.

- ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

- ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΑΣ

Χάμζα (σ.σ. Τσατάκοβιτς) και Γιανίκ (σ.σ. Γκομίς), στεκόμαστε στο πλευρό σας. Είμστε δίπλα σας και ανυπομονούμε να σας δούμε πίσω στο χορτάρι, υγιείς, δυνατούς και έτοιμους να παλέψετε ξανά».