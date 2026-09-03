Τίτλοι τέλους για Τζέκο και Βοσνία/Ερζεγοβίνη μετά από 19 χρόνια

Τίτλοι τέλους σε μια σπουδαία καριέρα με το εθνόσημο θα ρίξει στις αρχές Οκτωβρίου ο Έντιν Τζέκο!

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (03/09) πως πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική της χώρας του, δίνοντας μια τελευταία παράσταση μπροστά στους συμπατριώτες του.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος στράικερ της Σάλκε γνωστοποίησε πως το «Last Dance» του θα λάβει χώρα στις 2 Οκτωβρίου και στο εντός έδρας παιχνίδι της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης κόντρα στη Σουηδία για την 3η αγωνιστική του Nations League, με το φίλαθλο κοινό της χώρας να έχει την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσει με δόξα και τιμές!

Ο πολύπειρος φορ αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της πατρίδας του από το 2007 (!), μετρώντας σε αυτά τα 19 χρόνια 151 συμμετοχές με 71 γκολ και 31 ασίστ, όντα ο απόλυτος ρέκορντμαν και στις τρεις αυτές κατηγορίες.

sport-fm.gr