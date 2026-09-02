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Προφορική συμφωνία Ολυμπιακού με ΟΦΗ για Νους

ΓΗΠΕΔΟ

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Άμεσα στην Αθήνα για ιατρικά

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Τιάγκο Νους.

Συγκεκριμένα, οι δύο σύλλογοι έχουν αυτή τη στιγμή προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, με τις τελικές διαπραγματεύσεις να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Η συμφωνία, πέρα από το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής, προβλέπει και ποσοστό μεταπώλησης υπέρ του ΟΦΗ, στοιχείο που αποτελεί μέρος των συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Το επόμενο βήμα αφορά πλέον τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Νους αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο από τον ιατρικό έλεγχο, θα ανοίξει ο δρόμος για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη μεταγραφή του Νους στον Ολυμπιακό, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει και για την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου στον ΟΦΗ για ακόμη μία σεζόν, έως το 2028.

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συγκεκριμένη συμφωνία, θα πρέπει να υπάρξει σε δεύτερο χρόνο και το απαραίτητο deal με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Ο 25χρονος Νους πήγε στον ΟΦΗ με τη μορφή του δανεισμού το καλοκαίρι του 2024 από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, ενώ το 2025 οι Κρητικοί τον αγόρασαν. Σε αυτές τις δύο σεζόν μέτρησε 72 εμφανίσεις με 24 γκολ, 10 ασίστ.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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