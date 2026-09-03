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Ο Φάμπρεγας «προπονητής της χρονιάς» στη Serie A

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά την εκπληκτική πορεία της Κόμο, στην οποία βασικό στέλεχος είναι ο Τάσος Δουβίκας, ο Σεσκ Φάμπρεγας ανακηρύχθηκε καλύτερος προπονητής της χρονιάς στην Serie A, κατά την διάρκεια της τελετής για τα βραβεία «Gran Galà del Calcio AIC».

Πρόκειται για κορυφαία διάκριση για τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος άρχισε την προπονητική του καριέρα στην Κόμο το 2023, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει πρωτίστως την εξαιρετική σεζόν που πέτυχε ο ιταλικός σύλλογος, που κατετάγη στην 4η θέση του καμπιονάτο, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην Ιστορία του το Champions League, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μεταξύ των φαβορί σε αυτό το επίπεδο μόλις πριν από λίγους μήνες. 

Ο Φάμπρεγας «έκτισε» το έργο του γύρω από νεαρά ταλέντα όπως ο Νίκο Παζ και συνέχισε αυτήν την φιλόδοξη πολιτική στην αγορά μεταγραφών, όπως αυτή του Μόϊζε Κεν.

sdna.gr 

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ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

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