Ο Φάμπρεγας «προπονητής της χρονιάς» στη Serie A

Πρόκειται για κορυφαία διάκριση για τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος άρχισε την προπονητική του καριέρα στην Κόμο το 2023, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει πρωτίστως την εξαιρετική σεζόν που πέτυχε ο ιταλικός σύλλογος, που κατετάγη στην 4η θέση του καμπιονάτο, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην Ιστορία του το Champions League, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μεταξύ των φαβορί σε αυτό το επίπεδο μόλις πριν από λίγους μήνες.

Ο Φάμπρεγας «έκτισε» το έργο του γύρω από νεαρά ταλέντα όπως ο Νίκο Παζ και συνέχισε αυτήν την φιλόδοξη πολιτική στην αγορά μεταγραφών, όπως αυτή του Μόϊζε Κεν.

sdna.gr