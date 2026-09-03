Με το βλέμμα στο 18ο

Οι πράσινοι αφήνουν πίσω τη λευκή ισοπαλία της πρεμιέρας και στρέφονται στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στην Πάφο (19:30), όπου θα επιχειρήσουν να κατακτήσουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν!

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ καλείται να παρουσιαστεί εκ νέου αποφασιστικό, έτοιμο για να αρχίσει τη δική του αντεπίθεση και να στείλει πειστικά μηνύματα για μια νέα, πετυχημένη σεζόν. Με αφετηρία, λοιπόν, την πρόκριση στη League Phase του Europa League, οι πράσινοι ταξιδεύουν στο «Αλφαμέγα Stadium» για να αντιμετωπίσουν τη φορμαρισμένη παφιακή.

«Αναμένω ότι θα γίνει ένας καλός, ανταγωνιστικός και δύσκολος αγώνας, αλλά και με ποιότητα, αφού στο γήπεδο θα βρίσκονται πολλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Επίσης, το γεγονός ότι διακυβεύεται ένα τρόπαιο, δίνει στον αγώνα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νορβηγός τεχνικός ενόψει της αναμέτρησης. Ο Μπεργκ ζήτησε συγκέντρωση, αποτελεσματικότητα και πειθαρχία, καθώς το εμπόδιο είναι ψηλό και δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Οντουμπάντζο - Άιτινγκ, ενώ γρίφος για δυνατούς λύτες αποτελεί η ενδεκάδα. Ο Νορβηγός θα προχωρήσει εκ νέου σε αλλαγές, έχοντας κατά νου πως ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Άρη (06/09). Εξάλλου, στηρίζεται σε όλους τους παίκτες και αυτό έγινε αντιληπτό αμέσως μετά το 0-0 με την Ομόνοια Αραδίππου.

Η Ομόνοια στοχεύει, λοιπόν, στο 18ο Super Cup στην ιστορία της. Έχει 17 κατακτήσεις σε 24 συμμετοχές. Η τελευταία φορά καταγράφηκε πριν πέντε χρόνια, όταν επικράτησε 3-2 της Ανόρθωσης στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια). Όσον αφορά την αποψινή της αντίπαλο; Η ομάδα της πρωτεύουσας θα κοντραριστεί με την Πάφο για πρώτη φορά!

Το «αντίο» και το καλωσόρισμα

Μέσα στη... φούρια της προετοιμασίας, η ομάδα προγραμματισμού σε συνεργασία με τη διοίκηση, προχώρησαν με τις εκκρεμότητες που αφορούσαν στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις. Η αρχή έγινε με το δύσκολο και συγκινητικό «αντίο» στον Νικόλα Παναγιώτου. Ο 26χρονος αμυντικός άνοιξε τα φτερά του για να αρπάξει την ευκαιρία που του δόθηκε από την Ουτρέχτη, με την οποία θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας.

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής παραχωρήθηκε έναντι 700.000 ευρώ και είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Με το τριφύλλι αγωνιζόταν από το 2019, καταγράφοντας 80 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ (πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα, μία πρώτη θέση, μία ασπίδα και έξι ευρωπαϊκές προκρίσεις σε ομίλους).

Η οικογένεια των πρασίνων τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ένας άνθρωπος με ήθος, που εκτίμησε και σεβάστηκε στον απόλυτο βαθμό όσα του προσέφερε η Ομόνοια και ο κόσμος της, κάτι που επιβεβαίωνε κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο. Τα έδινε όλα. Πάντοτε. Ήταν άριστος επαγγελματίας, δούλευε σκληρά και αφοσιωμένα, ιδιαίτερα ταλαντούχος, ευχάριστη προσωπικότητα και αγαπητός στους συμπαίκτες του. Γι' αυτό πέτυχε».

Στη συνέχεια, σειρά πήρε η μεταγραφή του Λουκ Μπράουερς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2+1 χρόνια. Πρόκειται για 28χρονο Ολλανδό μέσο. Υπενθυμίζουμε πως προχθές ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του μεσοεπιθετικού Φλορίν Τανάσε, που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων.

Πλέον εκκρεμεί μια προσθήκη στο κέντρο της άμυνας, όπως επίσης και η οριστικοποίηση της μετακίνησης του Κούσουλου στην Κηφισιά.