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Αντιδράσεις στην Κίνα για ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με το Θιβέτ

ΓΗΠΕΔΟ

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κίνα ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης για τα θύματα κατολίσθησης, με αναφορά σε «Νεπάλ και Θιβέτ» που θεωρήθηκε πολιτικά ευαίσθητη.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κίνα ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη φονική κατολίσθηση στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας.

Πριν από αγώνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της καταστροφής. Η Ρεάλ Μαδρίτης δημοσίευσε φωτογραφία από την τελετή στους επίσημους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους λογαριασμούς της στο X, συνοδεύοντάς την με αναφορά στα θύματα «στο Νεπάλ και το Θιβέτ».

 

Η συγκεκριμένη διατύπωση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί χρήστες θεώρησαν ότι η αναφορά τοποθετούσε το Θιβέτ στο ίδιο επίπεδο με το κυρίαρχο κράτος του Νεπάλ. Στην Κίνα χρησιμοποιείται επίσημα η ονομασία Αυτόνομη Περιοχή Σιζάνγκ, με το Πεκίνο να θεωρεί το Θιβέτ αναπόσπαστο μέρος της κινεζικής επικράτειας.

Οι αναρτήσεις της Ρεάλ παρέμεναν δημοσιευμένες στους διεθνείς λογαριασμούς της, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, ενώ αντίστοιχο μήνυμα δεν εμφανίστηκε στον κινεζικό λογαριασμό του συλλόγου στο Weibo. Το γεγονός σχολιάστηκε επίσης από χρήστες, καθώς η ομάδα συνηθίζει να δημοσιεύει στην πλατφόρμα ανακοινώσεις για αντίστοιχες εκδηλώσεις πριν από αγώνες.

Την ίδια στιγμή, άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, μεταξύ των οποίων και η Μπαρτσελόνα, αναφέρθηκαν στην ίδια τραγωδία χρησιμοποιώντας τη διατύπωση «στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας», αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά που θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Στα κινεζικά social media εμφανίστηκαν αναρτήσεις και σχετικά hashtags που ζητούσαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης να διαγράψει ή να διορθώσει το μήνυμα και να προχωρήσει σε επίσημη απολογία. Κινεζικά μέσα υποστήριξαν ότι μία πρωτοβουλία με καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα επισκιάστηκε τελικά από τη συγκεκριμένη επιλογή λέξεων.

sport-fm.gr 

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La Liga

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