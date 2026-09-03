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Απίθανος Τσιτσιπάς: Ακόμα μια επική ανατροπή και πρόκριση στους «32» του US Open

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τσιτσιπάς άντεξε και κατάφερε να κάνει ακόμα μια μεγάλη ανατροπή, αυτή τη φορά κόντρα στον Λόιντ Χάρις, τον οποίο απέκλεισε από το US Open με 3-1 σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε μια σπουδαία πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open καθώς επικράτησε του Λόιντ Χάρις με 3-1 σετ, έπειτα από μια συναρπαστική μάχη διάρκειας 3 ωρών και 27 λεπτών.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω στο σκορ, καθώς στο πρώτο σετ οι δυο παίκτες «αντάλλαξαν» από ένα break και έτσι το σετ οδηγήθηκε στο tie break. Εκεί, ο Νοτιοαφρικανός ήταν επιβλητικός, επικράτησε του Τσιτσιπά με 7-1, ενώ ο Έλληνας φάνηκε να δυσκολεύεται σημαντικά με το σερβίς του και υπέπεσε σε 16 λάθη.

Η εικόνα ωστόσο άλλαξε στο δεύτερο σετ. Ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του, περιόρισε τα λάθη του και εκμεταλλεύτηκε την κόπωση του Χάρις. Με αυτό τον τρόπο, έφερε το ματς στα ίσα (1-1), με 6-3 games.

Το τρίτο σετ κρίθηκε ξανά στο tie break, με τον 28χρονο τενίστα να δείχνει μεγαλύτερη ψυχραιμία και τελικά να επικρατεί με 7-4 games, παίρνοντας το προβάδισμα. Στο τέταρτο και καθοριστικό σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε break στο 4-4 και στη συνέχεια σέρβιρε επιτυχημένα για τη μεγάλη νίκη!

Η πρόκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά το 2024 που ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στον τρίτο γύρο ενός grand slam. Επόμενος αντίπαλός του στο US Open είναι ο Γίρι Λεχέτσκα, Νο19 στην κατάταξη.

athletiko.gr 

 

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Τενις

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