Nα προσθέσει ακόμα ένα παράσημο!

Αναμφίβολα δεν έχει την αίγλη του πρωταθλήματος που κατακτήθηκε το 2025, ούτε των δύο κυπέλλων που πήρε το 2024 και το 2026, όμως παρ' όλα αυτά δεν παύει να είναι ένας τίτλος, τον οποίο η παφιακή ομάδα θέλει να βάλει στην τροπαιοθήκη της. Eίναι, μάλιστα, η τρίτη σερί χρονιά στην οποία η Πάφος FC θα διεκδικήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο, έχοντας ηττηθεί στις δύο προηγούμενες. Το 2024 έχασε 1-0 από τον ΑΠΟΕΛ, στον αγώνα που έγινε στο «Αλφαμέγα», ενώ πέρσι (2025) ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την ΑΕΚ με 5-4 (σ.σ. κανονική διάρκεια 1-1), στο παιχνίδι του ΓΣΠ. «Ο δικός μας ο στόχος είναι να κατακτήσουμε έναν τίτλο τον οποίο δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν. Δεν υπάρχει ακόμη στην τροπαιοθήκη μας τρόπαιο του Super Cup και ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ρικάρντο Σα Πίντο.

Έρχονται ξεκαθαρίσματα

Παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, στην παφιακή ομάδα κινούνται και για τις τελευταίες πινελιές στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Εξ όσων φαίνεται, στους κυπελλούχους επιχειρούν μεταγραφική ενίσχυση με νεαρούς ποδοσφαιριστές, καθώς η φημολογία τη θέλει να ντύνει στα χρώματά της τον 21χρονο αριστερό μπακ Ζούνιορ Λιγκ, ως δανεικό από τη Βενέτσια, ενώ για την επίθεση προκύπτει η επιλογή του 19χρονου Αλφόνσο Πατράο. Από εκεί και πέρα, δημοσιεύματα από το εξωτερικό φέρουν και τον 27χρονο επιτελικό μέσο να είναι ένα βήμα πριν από την ένταξή του στην κυπριακή ομάδα.

Εξελίξεις αναμένονται και με παίκτες που ενδεχομένως να αποχωρήσουν. Σε αυτή τη λίστα βρίσκεται ο Μπασουαμινά, με τον οποίο υπάρχουν συζητήσεις ώστε να βρεθεί η λύση και να αποχωρήσει μετά από έναν χρόνο στην ομάδα και ενώ έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά.