«Mediterraneo in Festa» – Η αυλαία των 20ών Μεσογειακών Αγώνων πέφτει στο Ταράντο

Με μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη μουσική, τον πολιτισμό και τη Μεσόγειο ολοκληρώνονται την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου οι 20οί Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 2026».

Η Τελετή Λήξης, με τίτλο «Mediterraneo in Festa», θα πραγματοποιηθεί στο Stadio Erasmo Iacovone του Ταράντο, στον ίδιο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε και η Τελετή Έναρξης. Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την επίσημη ολοκλήρωση μιας διοργάνωσης στην οποία συμμετείχαν 26 χώρες και περισσότεροι από 4.000 αθλητές και αθλήτριες. H τελετή θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ 2 (21.00).

Σε αντίθεση με την Τελετή Έναρξης, η οποία είχε σχεδιαστεί ως μια θεατρική αφήγηση με αναφορές στην ιστορία, τη μυθολογία και την ταυτότητα της Μεσογείου, η Τελετή Λήξης έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή. Όπως έχει εξηγήσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης των τελετών, Angelo Bonello, στόχος είναι η λήξη να αποτελέσει μια κοινή γιορτή για το Ταράντο, τους κατοίκους του, τους αθλητές και τις 26 χώρες που συμμετείχαν στους Αγώνες.

Μια μεγάλη μουσική γιορτή της Μεσογείου

Κεντρικό σημείο της βραδιάς θα είναι η εμφάνιση των Rockin’1000, οι οποίοι για τις ανάγκες της διοργάνωσης μετατρέπονται σε μια μεγάλη «Ορχήστρα της Μεσογείου».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Rockin’1000, στην παράσταση θα συμμετάσχουν 260 μουσικοί, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα περίπου ωριαίο μουσικό πρόγραμμα με εμβληματικά τραγούδια της ροκ μουσικής. Οι μουσικοί θα εκτελούν ταυτόχρονα τα κομμάτια, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο ήχο που θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θεάματα της Τελετής Λήξης.

Η ιδέα, ωστόσο, ξεπερνά τα όρια μιας μεγάλης συναυλίας. Το εγχείρημα έχει σχεδιαστεί ώστε μουσικοί από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς της Μεσογείου να βρεθούν μαζί στη σκηνή και να «παίξουν μαζί», μετατρέποντας συμβολικά τη μουσική σε γέφυρα επικοινωνίας και συνύπαρξης.

Στη μουσική πλευρά της βραδιάς συμμετέχουν επίσης η Ορχήστρα της Magna Grecia, καθώς και καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα από την Απουλία. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχει ως βασική επιδίωξη να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και τον ρόλο του Ταράντο ως πόλης με βαθιές ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές στη Μεσόγειο.

Μουσική, χορός και καλλιτεχνικές παρουσίες Η βραδιά θα συνδυάσει μουσική, χορογραφίες και θεατρικά/οπτικοακουστικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που θα κινείται από τη μεγάλη μουσική παράσταση μέχρι τις επίσημες στιγμές που σηματοδοτούν την ολοκλήρωση των Αγώνων.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχουν ανακοινωθεί για την Τελετή Λήξης είναι η Serena Autieri, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Ορχήστρα Νέων της Magna Grecia, το Coro della Magna Grecia, οι Terraròss, οι Attitude, ο Moses Concas και η Rossella Brescia. Οι διοργανωτές έχουν κρατήσει ορισμένα στοιχεία της παράστασης ως έκπληξη για το κοινό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της νεανικής Ορχήστρας της Magna Grecia, η οποία συνδέεται με την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική ζωή της Απουλίας και του Ταράντο. Η παρουσία της ενισχύει τον τοπικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και την προσπάθεια των διοργανωτών να παρουσιάσουν στην τελετή πρόσωπα και καλλιτεχνικές δυνάμεις της περιοχής.

Η επίσημη ολοκλήρωση των Αγώνων – Στο Κόσοβο το 2030

Πέρα από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, η Τελετή Λήξης θα περιλαμβάνει και τα καθιερωμένα θεσμικά στοιχεία της ολοκλήρωσης των Μεσογειακών Αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η επίσημη διαδικασία παράδοσης της σημαίας των Μεσογειακών Αγώνων στον επόμενο οικοδεσπότη της διοργάνωσης, το Κόσοβο, το οποίο θα φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση. Η συγκεκριμένη στιγμή θα αποτελέσει και το συμβολικό πέρασμα από το «Taranto 2026» στην επόμενη σελίδα της ιστορίας των Μεσογειακών Αγώνων.

Η τελετή θα αποτελέσει, επομένως, ταυτόχρονα έναν αποχαιρετισμό στο Ταράντο και μια γιορτή για όσα αντιπροσωπεύει ο θεσμός: τον αθλητισμό, τη φιλία, τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Μεσογείου.

Η κυπριακή αποστολή στην Τελετή Λήξης

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε στη διοργάνωση με τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της στους Μεσογειακούς Αγώνες, αποτελούμενη από 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα.

Η κυπριακή παρουσία στους Αγώνες ολοκληρώθηκε αγωνιστικά στις 2 Σεπτεμβρίου, με τις τελευταίες συμμετοχές Κυπρίων αθλητών και αθλητριών στην Ιστιοπλοΐα, τον Στίβο, τη Γυμναστική και το Καράτε, ενώ στην τελετή θα είναι επίσης αθλητές της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και την Καλαθόσφαιρας 3Χ3, δίνοντας το παρών στην τελευταία επίσημη εκδήλωση των 20ών Μεσογειακών Αγώνων.

Με την παρουσία στην Τελετή Λήξης, η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής θα συμμετάσχει στην τελευταία μεγάλη στιγμή του «Taranto 2026», κλείνοντας μια ακόμη σημαντική σελίδα της κυπριακής παρουσίας στο Μεσογειακό αθλητικό κίνημα.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner), την Allianz (Silver Partner) και την TOYOTA (Mobility Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.