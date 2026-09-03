Τελικά... ΑΠΟΕΛ για Τζόρνταν Αγιού!

Στην ακίδα του Βρύζα ο αρχηγός της Εθνικής Γκάνας, Τζόρνταν Αγιού.

Ο έμπειρος επιθετικός αποτελεί τον εκλεκτό του Ελλαδίτη για την ενίσχυση στην επίθεση.

Ο Αγιού με χρόνια εμπειρίας σε ομάδες της Premier League, παραμένει ελεύθερος και ψάχνει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Αυτή μπορεί να είναι στον ΑΠΟΕΛ ο οποίος επιθυμεί την απόκτησή του.

Ο Αγιού μετρά 122 συμμετοχές και 33 γκολ με την Εθνική του ομάδα ενώ πρόσφατα συμμετείχε και στο Μουντιάλ.

Tον αρχηγό της Εθνικής Γκάνας με 122 συμμετοχές και 33 γκολ έχει στο στόχαστρο του ο ΑΠΟΕΛ.

Δείτε πιο κάτω τους αριθμούς του: