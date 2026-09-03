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Επίσημο: ΑΠΟΕΛίστας ο Ζελένικα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρωινή ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ - Επίσημο του Όλιβερ Ζελένικα στους γαλαζοκίτρινους

 O ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την συμφωνία μεταγραφής με την NK VARAZDIN για τον Κροάτη τερματοφύλακα Oliver Zelenika.

Ο Zelenika γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1993 στο Ζάγκρεμπ. Με ύψος 1,92μ., διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του κροατικού ποδοσφαίρου και διεθνή εμπειρία.

Ξεκίνησε απο την Dinamo Zagreb, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα Κροατίας τη σεζόν 2013/14. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Rudeš και Lokomotiva Zagreb, ενώ η πορεία του συνεχίστηκε στην Πολωνία με τη Lechia Gdańsk και στην Ολλανδία με τη NEC Nijmegen.

Από το 2020 αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Varaždin.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Zelenika υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας. Το 2014 συμπεριλήφθηκε στην 23μελή αποστολή της Εθνικής Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας.

Ο ΑΠΟΕΛ καλωσορίζει τον Oliver Zelenika και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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