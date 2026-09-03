Τα 18 μετάλλια της Κύπρου στο Ταράντο!

7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα πανηγύρισαν οι αθλητές και αθλήτριές μας!

3 μετάλλια κατέκτησε ο Μάριος Γεωργίου, ο οποίος έφτασε τα 9 στη διοργάνωση και είναι ο αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες!

2 χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κολύμβηση η Κάλια Αντωνίου!

4 μετάλλια από στίβο και 4 από ενόργανη γυμναστική!

Τα μετάλλια της κυπριακής αποστολής:

Χρυσό μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου στην Ενόργανη Γυμναστική – Σύνθετο Ατομικό

Χρυσό μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου στην Ενόργανη Γυμναστική – Μονόζυγο

Χρυσό μετάλλιο η Κάλια Αντωνίου στην Κολύμβηση - 50μ. ελεύθερο

Χρυσό μετάλλιο η Κάλια Αντωνίου στην Κολύμβηση - 100μ. ελεύθερο

Χρυσό μετάλλιο ο Ιωσήφ Κεσίφης στον Στίβο - Σφυροβολία

Χρυσό μετάλλιο η Ολίβια Φωτοπούλου στον Στίβο - Άλμα εις μήκος

Χρυσό μετάλλιο η Σοφία Ασβεστά στο Τζούντο - 52kg

Αργυρό μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου στην Ενόργανη Γυμναστική - Δίζυγο

Αργυρό μετάλλιο ο Μίλαν Τράικοβιτς στον Στίβο - 110μ. εμπόδια

Αργυρό μετάλλιο η Ελένα Κουλιτσένκο στον Στίβο - Άλμα εις ύψος

Αργυρό μετάλλιο ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι στην Ποδηλασία – Ατομική Χρονομέτρηση

Αργυρό μετάλλιο ο Πέτρος Χριστοδουλίδης στο Τζούντο - 66kg

Αργυρό μετάλλιο η Σάββια Χατζηχαραλάμπους στο Κανό Καγιάκ – Κ1 500Μ.

Χάλκινο μετάλλιο ο Νεόφυτος Κυριάκου στην Ενόργανη Γυμναστική – Μονόζυγο

Χάλκινο μετάλλιο η Κωνσταντίνα Νικολάου στη Σκοποβολή - Σκητ

Χάλκινο μετάλλιο ο Νικόλας Βασιλείου στη Σκοποβολή - Σκητ

Χάλκινο μετάλλιο η Σίσσυ Γιαμούκη στο Καράτε - +68kg Kumite

Χάλκινο μετάλλιο ο Μέλιος Ευσταθίου και ο Λευτέρης Νέος στην Αντισφαίριση – Διπλό

Συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή της ΚΟΕ στους Αγώνες, τους προπονητές και τις Ομοσπονδίες τους.