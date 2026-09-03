Τα 18 μετάλλια της Κύπρου στο Ταράντο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Με 18 μετάλλια για την κυπριακή αποστολή - αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, πέφτει απόψε η αυλαία των 20ών Μεσογειακών Αγώνων Taranto 2026 με την τελετή λήξης.
7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα πανηγύρισαν οι αθλητές και αθλήτριές μας!
3 μετάλλια κατέκτησε ο Μάριος Γεωργίου, ο οποίος έφτασε τα 9 στη διοργάνωση και είναι ο αθλητής με τα περισσότερα μετάλλια σε Μεσογειακούς Αγώνες!
2 χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κολύμβηση η Κάλια Αντωνίου!
4 μετάλλια από στίβο και 4 από ενόργανη γυμναστική!
Τα μετάλλια της κυπριακής αποστολής:
Χρυσό μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου στην Ενόργανη Γυμναστική – Σύνθετο Ατομικό
Χρυσό μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου στην Ενόργανη Γυμναστική – Μονόζυγο
Χρυσό μετάλλιο η Κάλια Αντωνίου στην Κολύμβηση - 50μ. ελεύθερο
Χρυσό μετάλλιο η Κάλια Αντωνίου στην Κολύμβηση - 100μ. ελεύθερο
Χρυσό μετάλλιο ο Ιωσήφ Κεσίφης στον Στίβο - Σφυροβολία
Χρυσό μετάλλιο η Ολίβια Φωτοπούλου στον Στίβο - Άλμα εις μήκος
Χρυσό μετάλλιο η Σοφία Ασβεστά στο Τζούντο - 52kg
Αργυρό μετάλλιο ο Μάριος Γεωργίου στην Ενόργανη Γυμναστική - Δίζυγο
Αργυρό μετάλλιο ο Μίλαν Τράικοβιτς στον Στίβο - 110μ. εμπόδια
Αργυρό μετάλλιο η Ελένα Κουλιτσένκο στον Στίβο - Άλμα εις ύψος
Αργυρό μετάλλιο ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι στην Ποδηλασία – Ατομική Χρονομέτρηση
Αργυρό μετάλλιο ο Πέτρος Χριστοδουλίδης στο Τζούντο - 66kg
Αργυρό μετάλλιο η Σάββια Χατζηχαραλάμπους στο Κανό Καγιάκ – Κ1 500Μ.
Χάλκινο μετάλλιο ο Νεόφυτος Κυριάκου στην Ενόργανη Γυμναστική – Μονόζυγο
Χάλκινο μετάλλιο η Κωνσταντίνα Νικολάου στη Σκοποβολή - Σκητ
Χάλκινο μετάλλιο ο Νικόλας Βασιλείου στη Σκοποβολή - Σκητ
Χάλκινο μετάλλιο η Σίσσυ Γιαμούκη στο Καράτε - +68kg Kumite
Χάλκινο μετάλλιο ο Μέλιος Ευσταθίου και ο Λευτέρης Νέος στην Αντισφαίριση – Διπλό
Συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή της ΚΟΕ στους Αγώνες, τους προπονητές και τις Ομοσπονδίες τους.