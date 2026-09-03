«Έδεσε» Μιλοσάβλιεβιτς η ΑΕΛ!

Αναλυτικά:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ IVAN MILOSAVLJEVIC

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ivan Milosavljevic μέχρι το 2029.

Ο Ivan αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας μας και η επέκταση της συνεργασίας μας εντάσσεται στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΛ για τα επόμενα χρόνια.

Ευχόμαστε στον Ivan κάθε επιτυχία, υγεία και πολλές σημαντικές στιγμές με τη φανέλα της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού.

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AEL FC LTD