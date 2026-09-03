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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ομόνοια-Πάφος για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η νίκη της Ομόνοιας στην κανονική διάρκεια δίνεται από τη Stoiximan στα 2.25, η ισοπαλία στα 3.40, ενώ η νίκη της Πάφου FC στα 3.20.

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Ομόνοια και Πάφος FC διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της ποδοσφαιρικής σεζόν στην Κύπρο, καθώς αναμετρώνται απόψε στις 19:30 στο στάδιο «Αλφαμέγα» για το Super Cup 2026. Πρόκειται για αγώνα τίτλου, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα επιλογών για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Η νίκη της Ομόνοιας στην κανονική διάρκεια δίνεται από τη Stoiximan στα 2.25, η ισοπαλία στα 3.40, ενώ η νίκη της Πάφου FC στα 3.20.

Στην αγορά των γκολ, το Over 2.5 αποτιμάται στο 1.98, ενώ το Under 2.5 στο 1.83. Η επιλογή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στο 1.75, ενώ το ενδεχόμενο να μη σκοράρουν και οι δύο στα 2.00.

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Επιλογές υπάρχουν και για το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Η Ομόνοια προσφέρεται στα 2.90, η ισοπαλία στα 2.07 και η Πάφος FC στα 3.80.

Στις ειδικές αγορές, το ενδεχόμενο να υπάρξει κόκκινη κάρτα ή να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στο 1.90, ενώ η επιλογή να υπάρξουν και κόκκινη κάρτα και πέναλτι στην αναμέτρηση βρίσκεται στα 7.30.

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