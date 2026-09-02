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Οι νέοι ήταν ωραίοι και ο Ολυμπιακός έριξε τεσσάρα στη Λάρισα!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι Πειραιώτες, μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα, πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν παραμάζωμα τους «βυσσινί»

Με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα να λάμπουν, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και με το εμφατικό 4-0 ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Πειραιά έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της και διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού της αναμέτρησης μέχρι το τέλος.

Οι Πειραιώτες, μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα, πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν παραμάζωμα τους «βυσσινί», οι οποίοι αδυνατούσαν να βγάλουν αντίδραση.

Τέσσερις διαφορετικοί παίκτες σκόραραν και οι τέσσερις πέτυχαν το παρθενικό τους τέρμα με τα «ερυθρόλευκα». Ο Γκονζάλες έκανε την αρχή με κεφαλιά στο 34’, ακολούθησε ο Σα στο 49’, με τον Μπρούνο να γράφει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 54ο λεπτό. Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 66’ από τον Ρόκα, με τον Ισπανό να διαμορφώνει και το τελικό 4-0.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Super League

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