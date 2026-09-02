Πολύ ενεργή η ΑΕΚ στην αγορά για μεσοεπιθετικό

Μια μεταγραφή μεσοεπιθετικού μπορεί να κάνει η ΑΕΚ την τελευταία στιγμή, μετά την επικείμενη μετακίνηση του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα «τρέχει» κάποιες υποθέσεις για έναν παίκτη που θα μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και θα προσφέρει λύσεις στον Μάρκο Νίκολιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, καθώς μέχρι το βράδυ θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης για το Champions League. Οπότε δεν αποκλείεται να υπάρξει κάτι εντός της ημέρας.

sdna.gr