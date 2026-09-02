Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 και αποτελεί την ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς κόστισε 16 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος αποτελούσε διακαή πόθο των «ερυθρόλευκων» αυτό το καλοκαίρι και έγινε τελικά η υπέρβαση για την απόκτησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 και αποκτήθηκε από τη Racing Santander, με την οποία εφέτος έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της La Liga ως βασικός. Με την ομάδα της Κανταβρίας έχει κάνει 36 συμμετοχές συνολικά, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε από τη Bogotá της πατρίδας του και το 2023 πήρε μεταγραφή στη Γερμανία για λογαριασμό της Leverkusen (10 συμμετοχές). Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στη Hull City (31 παιχνίδια, 1 γκολ).

Ο Πουέρτα είναι 11 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και ήταν βασικός σε όλους της τους αγώνες στην πορεία μέχρι τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Γκουστάβο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!

sdna.gr