Επίσημο το ιστορικό deal για Πουέρτα στον Ολυμπιακό – Πληρώθηκε η ρήτρα στη Ράσινγκ!

Η Ράσινγκ Σανταντέρ οριστικοποίησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με ανάρτηση στα social media!

Και μαζί με αυτό, οριστικοποιείται και η ακριβότερη μεταγραφή ποδοσφαιριστή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το συνολικό κόστος της μετακίνησης του Κολομβιανού χαφ να φτάνει στα 16+4 εκατομμύρια ευρώ.

«Ο Γκουστάβο Πουέρτα αφήνει τη Ράσινγκ, ο Ολυμπιακός κατέβαλε ολόκληρη τη ρήτρα αποδέσμευσης του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή» έγραψε η ισπανική ομάδα στα social media.

Τετραετές το συμβόλαιο του παίκτη με τους Πειραιώτες, περί το 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι ετήσιες απολαβές του.