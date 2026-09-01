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Mία εσωτερική μεταγραφή που έφερε χαρά!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Περίπου 10 μήνες μετά, ο Τσακόν επέστρεψε στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Περισσότερο και από τη νίκη σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, ευχαριστήθηκαν στην ΑΕΚ την επιστροφή στην ενεργό δράση και στο σκοράρισμα, σε επίσημο παιχνίδι, του Γιέρσον Τσακόν. Ο 23χρονος (4/6/2003) διεθνής Βενεζουελάνος μεσοεπιθετικός φαντάζει τη δεδομένη στιγμή ως η καλύτερη (εσωτερική) μεταγραφή της ομάδας Λάρνακας, αφού ο ταλαντούχος παίκτης δείχνει ν' αφήνει οριστικά πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε από τις 23 Οκτωβρίου 2025, όταν χτύπησε στον εκτός έδρας αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, για τη League Phase του Conference League. Περίπου 10 μήνες μετά, ο Τσακόν επέστρεψε στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των κιτρινοπρασίνων και από την πρώτη κιόλας αγωνιστική είδε δίκτυα, στέλνοντας το μήνυμα ότι «είναι εδώ»!

Στην ΑΕΚ εκτιμούν πολύ την ποδοσφαιρική αξία του Γιέρσον Τσακόν, ο οποίος αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια τόσο ως επιτελικός μέσος, όσο και ως αριστερός εξτρέμ, και πιστεύουν ακράδαντα ότι εφόσον επανακτήσει πλήρως αγωνιστικό ρυθμό, θα αποτελέσει τον παίκτη–βαρόμετρο στην προσπάθεια που θα επιχειρήσει και φέτος η ΑΕΚ για πρωταθλητισμό. Ο Τσακόν βρίσκεται στην ΑΕΚ από τη σεζόν 2024-25, μετρώντας συνολικά 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, σκοράροντας πέντε τέρματα.

Σύμφωνα με το Trasfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τις 700 χιλιάδες ευρώ. Στην ΑΕΚ, ωστόσο, είναι πεπεισμένοι πως εάν ο παίκτης συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και καταφέρει ν’ ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος των προηγούμενων μηνών, τότε φέτος θα είναι η χρονιά του και η αξία του μπορεί να εκτοξευτεί. Η είσοδός του στο τελευταίο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, γύρω στο 65΄ ως αλλαγή, «σήκωσε στο πόδι» την «Αρένα» με τον κόσμο της ΑΕΚ να τον καταχειροκροτεί, ενώ στη φάση της επίτευξης του τρίτου γκολ της ομάδας του ο Τσακόν δάκρυσε, προκαλώντας συγκίνηση σ’ όλο το γήπεδο.

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