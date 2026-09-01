Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Πουέρτα!

Ο διακαής πόθος του Ολυμπιακού το φετινό καλοκαίρι, Γκουστάβο Πουέρτα προσγειώθηκε σήμερα (1/9) στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας, με τον Κολομβιανό να περνάει τις επόμενες ώρες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει με τους «ερυθρόλευκους».

Οι Πειραιώτες που κατέλαβαν τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 16 εκάτ. ευρώ στη Σανταντές, εντάσσουν στο δυναμικό τους έναν παίκτη που αναμένεται να κάνει τη διαφορά στο χώρο της μεσαίας γραμμής αποτελώντας τον εκλεκτό του Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ.

Αν και βρίσκεται μόλις στα 23 του χρόνια, ο Πουέρτα, έχει ήδη πλούσιο βιογραφικό. Ξεκίνησε στην Μπογκοτά (35 συμμετοχές, 3 γκολ) και συνέχισε στη Λεβερκούζεν, με την οποία έπαιξε 10 φορές και κατέκτησε το γερμανικό νταμπλ. Ακολούθησε η Χαλ Σίτι, όπου είχε 31 συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ με τη Ράσινγκ Σανταντέρ μετρά 36 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ.

Παράλληλα με την εθνική Κολομβίας έχει 11 συμμετοχές και 1 γκολ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες της πορείας της ομάδας έως τους «16» του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Αμερικής.