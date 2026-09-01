Έκανε επαγγελματίες 9 νέους παίκτες ο ΠΑΟΚ

Εμπιστοσύνη στους νέους παίκτες συνεχίζει να δείχνει ο ΠΑΟΚ.

Όπως γνωστοποίησε ο «δικέφαλος του βορρά», έδεσε με επαγγελματικό συμβόλαιο εννέα συνολικά ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής του.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«H διαδικασία είναι συνεχής. Στο PAOK Academy, η εκπαίδευση και η εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών βρίσκονται στο επίκεντρο, με την επιβράβευση της προσπάθειας να έρχεται μέσα από το επόμενο μεγάλο βήμα, την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον ΠΑΟΚ. Τα πρώτα τους επαγγελματικά συμβόλαια, λοιπόν, υπέγραψαν πέντε παίκτες μας γεννημένοι το 2011.

Ο επιθετικός Χρήστος Κακάλης (ήρθε από τον ΠΑΟΚ Κοίλων το 2022) έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ο τερματοφύλακας Γιάννης Χρυσουλάκης (από την Ακαδημία Βουτυρίτσα ήρθε το 2022) έως τον Ιούνιο του 2029, ο αμυντικός Γιώργος Ίτσκος (ήρθε το 2024 από τον Ατρόμητο Πτολεμαΐδας) έως τον Ιούνιο του 2029 και ο Φώτης Σολωμίδης (το 2022 ήρθε από τον Ατρόμητο Πτολεμαΐδας) υπέγραψε επίσης έως τον Ιούνιο του 2029.

Προσθήκη στους 2011 και ο επιθετικός Άγγελος Λιάκος, που ήρθε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2026 κι υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό του συμβόλαιο με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029.

Από τη γενιά των 2009, πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, έως τον Ιούνιο του 2028 υπέγραψε ο μέσος Αχιλλέας Μώκος (ήρθε το 2024 από την Ένωση Ρέντη), όπως και ο γεννημένος το 2010 Θωμάς Νικηφόρος (αμυντικός, που ήρθε το 2023 από την Pro Soccer), που υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2029.

Όσον αφορά στους μεγαλύτερους, ο γεννημένος το 2006 Βασίλης Παπαγεωργίου (μεσοεπιθετικός και από το 2013 και τον Θερμαϊκό Θέρμης στον ΠΑΟΚ) υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 και ο γεννημένος το 2008 μεσοεπιθετικός Δημήτρης Κάνιος (από το 2016 και την Ακαδημία Ντίνος Κούης στον ΠΑΟΚ) υπέγραψε έως τον Ιούνιο του 2028».