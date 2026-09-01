«Αρνήθηκε την τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ η Τζιρόνα»

Νέο… χτύπημα από Ισπανία μεριά, αναφορικά με το μέλλον του Αζεντίν Ουναΐ και την μεταγραφή ή όχι από την Τζιρόνα στον Παναθηναϊκό.

Κι αυτό γιατί ο δημοσιογράφος Ιβάν Κιρός, που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Καταλανών, ανέφερε ότι η τελευταία πρόταση του «τριφυλλιού» για τον Μαροκινό χαφ, απορρίφθηκε!

Με την Τζιρόνα να πράττει κάτι ανάλογο και στην περίπτωση της Αϊντχόφεν, με αποτέλεσμα ο Ουναΐ να μένει με τα υπάρχοντα δεδομένα στην ισπανική ομάδα.