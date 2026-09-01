Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον αντι-Ντέλια, με τον Νουανέρι να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του

Οι ώμοι του αισθάνονται ήδη το βάρος… Ο Ίθαν Νουανέρι ξέρει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προφανώς αγωνίστηκε ελάχιστα και ο κόσμος είδε μόνο μερικά στοιχεία του, αλλά το ελληνικό αστέρι έδειξε τι πραγματικά μπορούσε να καταφέρει.

Η ατυχία και ο σοβαρός τραυματισμός του έβγαλαν την Ντόρτμουντ στην αγορά και το βράδυ της Τρίτης οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Νουανέρι από την Άρσεναλ για τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά.