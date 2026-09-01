Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον αντι-Ντέλια, με τον Νουανέρι να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ίθαν Νουανέρι θ’ αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ ως δανεικός από την Άρσεναλ, καλύπτοντας το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια.
Οι ώμοι του αισθάνονται ήδη το βάρος… Ο Ίθαν Νουανέρι ξέρει ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προφανώς αγωνίστηκε ελάχιστα και ο κόσμος είδε μόνο μερικά στοιχεία του, αλλά το ελληνικό αστέρι έδειξε τι πραγματικά μπορούσε να καταφέρει.
Η ατυχία και ο σοβαρός τραυματισμός του έβγαλαν την Ντόρτμουντ στην αγορά και το βράδυ της Τρίτης οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν τον δανεισμό του Νουανέρι από την Άρσεναλ για τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά.