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«Η Χαλ συμφώνησε με Ολυμπιακό και αγοράζει Μουζακίτη με 15 εκατ. ευρώ!»

ΓΗΠΕΔΟ

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Εφόσον το deal ολοκληρωθεί, ο 19χρονος άσος θα γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη

Για συμφωνία του Ολυμπιακού με την Χαλ για την πώληση του Χρήστου Μουζακίτη κάνουν λόγο ΜΜΕ στην Αγγλία.

Το ποσό που θα βάλουν στα ταμεία τους οι «ερυθρόλευκοι» είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νησί, 15 εκατ. ευρώ.

Εφόσον το deal ολοκληρωθεί, ο 19χρονος άσος θα γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη, που είναι ήδη βασικός με την ομάδα της Premier League, η οποία τον απέκτησε από τους Πειραιώτες για περίπου 20 εκατ. ευρώ νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι.

Η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία ολοκληρώνεται απόψε, οπότε αναμένουμε άμεσα τις εξελίξεις στην υπόθεση, με τον ποδοσφαιριστή να είναι στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα του Superbet Kυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet.

Ο Μουζακίτης, προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, είχε ήδη φέτος τρεις συμμετοχές, ενώ συνολικά με την πρώτη ομάδα έχει 78 συμμετοχές, 3 γκολ και 7 ασίστ.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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