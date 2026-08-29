Χάνει για περίπου τρεις εβδομάδες τον Τσιριβέγια ο Παναθηναϊκός

Ο Πέδρο Τσιριβέγια βγαίνει εκτός πλάνων του Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τις επόμενες 15-20 μέρες.

Ο Ισπανός μέσος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μυ (γάμπα) του αριστερού του ποδιού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να επανέλθει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την πράσινη φανέλα, λίγο πριν τη μεγάλη διακοπή του Σεπτέμβρη για τις αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων.

Ως γνωστόν, μετά την 5η αγωνιστική θα υπάρξει διακοπή περίπου 20 ημερών και η Stoiximan Super League θα επανέλθει με τη συμπλήρωση του πρώτου 10ημέρου του Οκτωβρίου.

sport-fm.gr