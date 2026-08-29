Πάει για Ντιέγκο Κόστα ο ΠΑΟΚ

Φουλ για Ντιέγκο Κόστα ο ΠΑΟΚ.

Νωρίτερα κυκλοφόρησε από τη Ρωσία η πληροφορία για τον «δικέφαλο του Βορρά» και τον 27χρονο στόπερ, η οποία πλέον επιβεβαιώνεται εντός των συνόρων, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο ΠΑΟΚ φουλάρει για την προσθήκη του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, για τον οποίο στα ξένα δημοσιεύματα γίνεται λόγος για δανεισμό με οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 και έχει ύψος 1,84 μ. Αγωνίζεται κυρίως στο κέντρο της άμυνας και έχει συμβόλαιο με την Κρασνοντάρ έως το καλοκαίρι του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ.

Ο Κόστα μετακόμισε στην Κρασνοντάρ το καλοκαίρι του 2024 από τη Σάο Πάολο, με τη ρωσική ομάδα να καταβάλλει 7,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τρία γκολ. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε 27 φορές στο πρωτάθλημα Ρωσίας, εννέα στο Κύπελλο και μία στο Σούπερ Καπ.

Στη φετινή σεζόν έχει μέχρι στιγμής δύο συμμετοχές με την Κρασνοντάρ, μία στο πρωτάθλημα και μία στο Κύπελλο Ρωσίας.

sport-fm.gr