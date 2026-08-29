Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Champions League - Οι μέρες και ώρες των αγώνων
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ΑΕΚ έμαθε αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων που θα κληθεί να δώσει στο Champions League.
Η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League, ωστόσο απομένει να γίνει γνωστό και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ:
- 8 Σεπτεμβρίου 2026, 18:45 – ΛΑΣΚ (εντός)
- 14 Οκτωβρίου 2026, 21:00 – Σαχτάρ Ντόνετσκ (εκτός)
- 20 Οκτωβρίου 2026, 21:00 – Μάντσεστερ Σίτι (εκτός)
- 4 Νοεμβρίου 2026, 18:45 – Ρεάλ Μαδρίτης (εντός)
- 24 Νοεμβρίου 2026, 21:00 – Κόμο (εκτός)
- 8 Δεκεμβρίου 2026, 21:00 – Γαλατάσαραϊ (εντός)
- 19 Ιανουαρίου 2027, 21:00 – Ρόμα (εντός)
- 27 Ιανουαρίου 2027, 21:00 – Μπορούσια Ντόρτμουντ (εκτός)